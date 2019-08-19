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Her şey çocuklar için

Mardin’de, ’nin ilk ve tek sosyal sirk okulu “Sirkhane”, hem Mardinli, hem de mülteci çocuklarla birlikte uluslararası sirk festivaline hazırlanıyor

NEZİR GÜNEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019
Her şey çocuklar için
Mardin'de 2012'de kurulan "Her Yerde Sanat Derneği", düzenlediği etkinliklerle savaştan kaçan çocukları yeniden hayata döndürüyor. Derneğin en önemli projelerinden biri olan, Türkiye'nin ilk sosyal sirk okulu "Sirkhane", dünyanın birçok ülkesinden gönüllü gelen genç sanatçılarla, mülteci çocuklara çeşitli eğitimler veriyor. Savaştan kaçan çocukların karşılaştığı travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için kurulan atölyelerde, yaşları 3-18 arasında değişen 100'ün üzerinde Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Ellerindeki toplarla ve uzun tahta bacaklarıyla dans eden çocuklar, perküsyon ve ritim eğitimi ile Türkçe dersleri de alıyor.

12 ÜLKEDEN 45 SANATÇI
Önümüzdeki hafta içinde düzenlenecek olan Uluslararası Sirk Festivali'nin hazırlıkları ise sürüyor. 12 farklı ülkeden 45 uluslararası sanatçı, Mardin ve ilçeleri ile tarihi mekânlarda gösteriler yapacak çocuklara eğitim veriyor.

'ACILARIMI UNUTTUM'
Şam'dan savaştan kaçarak ailesi ile Mardin'e geldiğini anlatan çocuklardan 14 yaşındaki Ziyat el Makid, Suriye'de yaşadığı acıları bir nebze olsa sirk sayesinde unuttuklarını ve burada çok eğlendiklerini söyleyerek, "Tahta bacak, dans, müzik, akrobasi eğitimleri alıyoruz. İnşallah ülkemde savaş biter, bizler de ülkemize dönüp orada yaşamımızı devam ederiz. Burada çok mutlu oluyorum. Burada keyifle çalışıyoruz. Sirkhane sayesinde hem İstanbul, Ankara gibi şehirleri gezdim hem de Suriye'de yaşadığım acıları unuttum" dedi.

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