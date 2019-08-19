İş Bankası çalışma saatleri! 2019 İş Bankası saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

İş bankası, Türkiye'nin ilk ulusal bankası olmasıyla bilinir. Mesai saatleri içerisinde yıllardır yüz binlerce müşterisine hizmet veren bankanın sabah kaçta açıldığı arama motorlarından araştırıyor. Bankaların mesai saatleri farklılık gösterebiliyor.İş bankası müşterileri çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, İş bankası saat kaçta kapanıyor? Banka mesai saatleri…

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkenin dört bir yanında hizmet veren ve en çok kullanılan bankalardan biri konumunda olan İş Bankası'nın şubeleri sabah 09:00 ila 17:00 arasında hizmet verir. Banka şubelerinde 12:30 ila 13:30 aralığında öğle tatili yapılır. Bununla birlikte merkezi noktalarda bulunan şubelerin (havaalanı, sınır kapıları, alışveriş merkezleri gibi noktalarda hizmet veren şubeler) çalışma saatlerinde farklılıklar söz konusu olabilir.

Türkiye İş Bankası'nın farklılık gösterdiği şubeleri bulunur. Bunlar;

Türkiye İş Bankası İstanbul Viaport AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı: 08:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Nautilus AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Kanyon AVM: 10:00–18:30

Türkiye İş Bankası İsanbul Adalet Sarayı: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi Adalet Sarayı: 08:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi: 10:00–19:30

Türkiye İş Bankası İstanbul Borsa: 09:00–12:30 / 13:30–17:00

Türkiye İş Bankası İstanbul Atatürk Hava Limanı: 00:00–23:59

Banka şubeleri ayrıca dini ve resmi bayramlar ile birlikte hafta sonları da kapalı olur.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Açılış Saati: 09:00

Ziraat Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Ziraat Bankası Kapanış Saati: 17:00

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye Halk Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Halk Bankası Kapanış Saati: 17:00