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İşe gitmeyince intihar ettiği ortaya çıktı

'ta, yalnız yaşayan Osman Y. (28), işe gitmeyince meraklanıp, evine giren arkadaşlarınca ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 17:07
İşe gitmeyince intihar ettiği ortaya çıktı

Osman Y.'nin, av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Olay, sabah saatlerinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmeyince meraklanan Osman Y.'nin arkadaşları, telefonla da ulaşamayınca apartmanın giriş katındaki dairesine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrılarak, eve girildi. Arkadaşları, Osman Y.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yalnız yaşayan Osman Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise Osman Y.'nin av tüfeğiyle yaşamına son verdiğini belirledi. Acı haberi alıp, eve gelen Osman Y.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Aile, bir ara Osman Y.'nin arkadaşlarına bilinmeyen nedenle sardırdı. Polis, araya girerek, olayın büyümesini engelledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Y.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Osman Y.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İşe gitmeyince intihar ettiği ortaya çıktı
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