İşte sarımsak güzelleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 33'üncüsü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalinde, çeşitli yabancı ülkelerden gelen folklor ekiplerindeki kızlar arasında güzellik yarışması yapıldı. Cumhuriyet meydanında yağmur altında yapılan yarışmada, gelinlik giyen 13 kız, jürinin karşısına çıktı. Yapılan değerlendirme sonunda, Bulgar ekibinden Boriyana Gırozeva festival güzeli, Sırp ekibinden Hana Nitceviç sarımsak güzeli, yine Bulgar ekibinden Vanesa Celebska ise Pompeiopolis güzeli seçildi. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yarışmayı dünya barışı adına yaptıklarını söyleyerek, "Biz birlikte güzeliz diyerek çeşitli ülkelerden gelen folklor ekipleri, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait oyunları birlikte oynadılar. Biz olan müzik dilini birlikte sahneye koyabiliyorsak, tüm Dünya ülkeleri de bu kardeşliği ve beraberliğin fazlasını başarabilirler" dedi. Festival kapsamında konseri büyük ilgi gören şarkıcı Tuğçe Kandemir'e sarımsaktan taç takıldı

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