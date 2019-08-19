Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kaderin böylesi!

Kaderin böylesi!

’de, 1982’de sahada ölen futbolcunun anısına düzenlenen turnuvanın final maçını yöneten , kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019
Kaderin böylesi!
Kayseri'de Birinci Amatör Küme takımlarından Başakpınar Belediyespor'un 8 Mayıs 1982'de Sümer Stadı'nda oynanan YSEBaşakpınar maçında vefat eden futbolcusu Şaban Tankurt adına düzenlediği futbol turnuvasının final maçı üzücü bir olaya sahne oldu. Final maçını yöneten kulübün kurucularından Aziz Toker, saha içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başakpınar Şaban Tankurt Stadı'nda beldenin kulübü tarafından 1982'de bir futbol maçı esnasında saha içinde hayatını kaybeden oyuncusu Şaban Tankurt anısına futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final maçını ise kulübün kurucularından Aziz Toker yönetti.



BÜYÜK ŞOK YAŞANDI
Yarım saatlik iki devre halinde oynanan final maçının ilk yarısı bitip takımlar soyunma odasına giderken Aziz Toker, fenalaşarak yere yığıldı. Toker'e ilk müdahele sahada bulunan ambulansta yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelelere rağmen Aziz Toker hayatını kaybetti. Final maçını izlemeye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve protokol üyelerinin önünde gerçekleşen olay sonrasında final maçı yarıda kaldı. Kulüp yöneticileri ve her iki takım oyuncuları hastaneye giderek acı haber karşısında büyük şok yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaderin böylesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN