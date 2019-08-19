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'de operasyonu: 2 gözaltı

’nin İzmit ilçesinde sosyal medya sitesi üzerinden ilan verip yaptığı tespit edilen 2 trans birey, yakalanarak gözaltına alındı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:48
Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanda fuhuş yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, takip altına aldıkları apartmandan 'müşteri' sıfatındaki şahısların çıktığını tespit etti. Dün fuhuş yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.G. ve M.Ç. isimli 2 trans birey yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MÜŞTERİ BULUYORLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların bir sosyal medya sitesi üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı. Fuhuş yapılan apartman dairesinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
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