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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! O güne dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da etkisini gösteren ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan sağanak yağışın ardından adeta teyakkuza geçilmişti. Eminönü ve birçok ilçede dükkanlar sular altında kalırken, maddi kayıplar üst seviyeye çıkmıştı. Meteoroloji de yayımladığı yeni hava durumu raporunda İstanbul için bir son dakika sağanak yağış uyarısı daha yaptı. Hafta içine dikkat çeken MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin hava durumu raporunu görüntüleyebilir, sağanak yağışlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 19:05
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O güne dikkat!

Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor... Geçtiğimiz hafta sonu 'da yaşanan şiddetli sağanak yağış neticesinde dükkanlar sular altında kalırken, bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Yeni haftaya ilişkin tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, önümüzdeki günlere dikkat çekti. İstanbul'da sağanak yağışların son bulmadığını ve yeniden tekrarlanacağını açıklayan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 'nin son dakika ve sağanak yağış tahminlerine ulaşabilir, önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların nasıl olacağı ve yağışların hangi gün, ne şekilde etkisini göstereceğini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O güne dikkat!
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