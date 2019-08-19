Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O güne dikkat!

Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor... Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaşanan şiddetli sağanak yağış neticesinde dükkanlar sular altında kalırken, bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Yeni haftaya ilişkin tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, önümüzdeki günlere dikkat çekti. İstanbul'da sağanak yağışların son bulmadığını ve yeniden tekrarlanacağını açıklayan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış tahminlerine ulaşabilir, önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların nasıl olacağı ve yağışların hangi gün, ne şekilde etkisini göstereceğini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.