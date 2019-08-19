Sürat kargo çalışma saatleri! 2019 Sürat kargo saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu saat kaça kadar açık?

Sürat Kargo; her türlü eşya, belge ve benzeri malzemeyi göndermemizi ya da tarafımıza gönderilmesini sağlar. Erken saatlerde işlerini halletmek isteyen kişiler "Sürat kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Mesai saatleri içinde her gün yüz binlerce kişiye hizmet veren kargo şirketinin açılış/ kapanış saatleri bilgisini haberimizden öğrenebilirsiniz. 2019 Sürat kargo çalışma saatleri ile hafta içi, hafta sonu Cumartesi/Pazar günü saat kaça kadar açık? İşte detaylar…

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo hafta içi her gün sabah 09:00'da mesai başlangıcı yapar ve akşam saat 18:30'a kadar tüm şubelerinde müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Hafta sonları cumartesi günü 09:00'dan 14.30'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır.

SÜRAT KARGO İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sürat Kargo merkez şubesi iletişim bilgileri şöyle;

Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunmaktadır, telefonla 0 212 410 30 30 numarasından ve 0 212 410 30 31 faks numarasından ulaşılabilir.