Ünlü deniz ineğini plastik öldürdü

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Tayland'dabirkaç ay önce kurtarılan deniz ineği (dugong), midesindeki plastik kalıntılarının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. "Meryem" adı verilen deniz ineği, nisanda Tayland'da bir sahile vurmasının ardından kurtarılarak korumaya alınmıştı. Deniz ineği, kendisini kurtaran dalgıçlara "sarıldığı" fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla, dünyaca tanınır olmuştu. 8 aylık deniz ineği bir hafta önce hastalanmış ve yemek yemeyi kesmişti. Trang bölgesi su parkı müdürü Chaiyapruk Werawong "Meryem midesindeki iltihabın kanını zehirlemesi sonucu öldü" dedi. Meryem'e yapılan otopside midesinde biri 20 cm uzunluğunda plastik parçaları bulundu. Bu otobur deniz memelisinden Tayland sularında sadece birkaç yüz tane kaldığı tahmin ediliyor.