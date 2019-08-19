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Üstgeçit faciası

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Üstgeçit faciası
Tekirdağ'da D-100 Karayolu'nda yakın noktadaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap Yoldaş'a (36), İ.A. yönetimindeki 41 NH 742 plakalı otomobil çarptı. Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yoldaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü İ.A. ise gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Doğmuş, hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın yaya geçidine 50 metre kala meydana geldiği belirlendi.
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Üstgeçit faciası
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