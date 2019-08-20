8 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır şoförü tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırın, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonrasında 8 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü Ferhat Karaman tutuklandı. Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü Ferhat Karaman emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.Dün meydana gelen trafik kazasında olay yerinde 7 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Kızılırmak'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.