Aksaray'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırganları yakalandı

Olay, Aksaray'da bir gece kulübünde 16 Haziran'da saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece kulübüne araç ve motosikletlerle gelen 7 kişi, tartıştıkları çalışanlar ile içerideki kalabalığa ateş açtılar. Gece kulübü çalışanı Recep Ö.(29) vurularak hayatını kaybetti. Gece kulübü sahibi Sinan Y.(37) ve oğlu olduğu öğrenilen Volkan Y.(20) ile içeride bulunan Ercan D.(20) yaralandı. Şüpheliler kaçarken geldikleri aracın bagajından çıkardıkları pompalı tüfekle dışarıdan da kulübe ateş ettiler.

2 AYRI İLDE YAPILAN OPERASYON SONUCU ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı çalışma sonrası şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Tahir K.(35) Tekirdağ'da 16 Ağustos Cuma günü ekiplerin yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Ekipler, hemen ardından İstanbul'da yaptığı operasyonla Zafer M.(19), Yusuf M.(24), Oğuzhan A.(25), Yunus T.(20), Samet Y.(19), Ramazan D.(19) isimli şüphelileri yakaladı. Polislerin yaptığı soruşmada yakalanan Tahir K.'nın 3 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.