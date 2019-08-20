Antifriz nedir? Antifriz ne işe yarar?

Suyun donmasını önleyen kimyasal bir madde olarak kullanılan antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılır, daha çok otomobil motorlarında kullanılan antifriz, alkol türevidir.

Otomobil sahipleri ve yeni otomobil alanlar havalar soğuyunca kış aylarında antifriz nedir ve ne işe yarar konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Genel olarak Türkiye şartlarında üst düzey koruma için %33 ile %50 arasında antifriz kullanımı önerilmektedir.

Antfrizin doğru miktarda su ile karıştırılması önemlidir, su oranı eğer %70'i aşarsa donma %30'un altına düşerse ise hararet tehlikesi ortaya çıkar.

ANTFRİZ NEDEN OLUŞUR?

İlk olarak kalsiyum klorür ( CaCl2 ) otomobil radyatörleri için kullanıldı, ancak metalleri korozyona uğrattı. Yangın tanklarında halen kullanılmakta olup, korozyonun önlenmesi için sodyum krom ilave edilmektedir. Yağlar da kullanıldı, ancak yüksek kaynama noktaları motorun aşırı ısınmasına izin verdi ve yağlar lastiği yumuşattı. Denatüre etil alkol kullanılabilir, ancak metanol daha az koroziftir ve daha az pahalıdır