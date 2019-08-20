Aras Kargo çalışma saatleri 2019: Aras Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor?

Aras Kargo 1979 yılında Celal Aras tarafından kurulmuş bir şirkettir. Ülkemizde sıklıkla kullanılan kargo hizmetini sadece yurtiçi değil yurtdışına da taşımış olması Aras Kargo'nun hafta içi/ hafta sonu çalışma saatlerinin vatandaşlar tarafından araştırılmasında etkili oldu. Peki Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı? Detaylar haberimizde…

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras kargo hafta içi günlerde 08:30'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Bankaların tersine Aras kargo için öğle arası durumu yok, nöbetleşe çalışma sayesinde vatandaşlar kargolarını öğlen saatlerinde de rahatça gönderebiliyor. Cumartesi günleri de yine 08:30'dan 13:00'a kadar hizmet veren Aras kargo bayileri Pazar günü ise kapalı oluyor.

Kargo şirketleri genel olarak aynı saatlerde vatandaşlara hizmet veriyor ancak bazı şirketlerde bu durum değişebiliyor. Aras Kargo'nun öğle arasında hizmet vermesi nedeniyle de daha fazla talep görüyor.

Aras kargo; vizyonlarını sektörde tercih edilen ilk marka olmak olarak açıklarken misyonlarını ise topluma ve çevreye fayda sağlayan kargo hizmeti sunmak olarak ifade ediyor.

Aras kargo; değerlerimiz içeriğinde ise şu manifestoyu yayınladı: Daima yeninin peşinde olmak, bir olunca bin oluruz, var gücümüzle sizin için çalışırız, sorumluluk alırız, işimize tutku ile bağlıyız...