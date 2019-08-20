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Beklenen hakkında açıklaması! "7.5 şiddetinde olacak 2.5 dakika sürecek..."

Tahmin edilen hakkında açıklaması geldi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. , beklenen Marmara Depremi hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Jeoloji Profesörü Yaltırak, 2019-2026 yılları arasında 7.5 büyüklüğünde olacağını ve bu depremin 2.5 dakika kadar süreceğini iddia etti; işte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:38
Beklenen Marmara Depremi hakkında son dakika açıklaması! 7.5 şiddetinde olacak 2.5 dakika sürecek...

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Profesörü , beklenen hakkında dikkat çekici ifadelerde bulunurken bazı bölgelerde asla oturulmaması gerektiğini söyledi. 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen Marmara depremi hakkında önemli veriler paylaştı.

"Zararın büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz"

Beklenen depremin Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen Yaltırak, ''Verilere göre minimum 7.5 büyüklüğünde olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını artık yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği'' dedi.

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Beklenen Marmara Depremi hakkında son dakika açıklaması! "7.5 şiddetinde olacak 2.5 dakika sürecek..."
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