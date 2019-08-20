Beklenen Marmara Depremi hakkında son dakika açıklaması! "7.5 şiddetinde olacak 2.5 dakika sürecek..."

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen Marmara Depremi hakkında dikkat çekici ifadelerde bulunurken bazı bölgelerde asla oturulmaması gerektiğini söyledi. 2000 yılından bu yana tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten Jeoloji Profesörü Cenk Yaltırak, beklenen Marmara depremi hakkında önemli veriler paylaştı.

"Zararın büyük olacağını yüzde yüz biliyoruz"

Beklenen depremin Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden başlayıp hızla batıya doğru ilerleyeceğini söyleyen Yaltırak, ''Verilere göre minimum 7.5 büyüklüğünde olacak. Depremin zararının 17 Ağustos depreminden 2 kat büyük olacağını artık yüzde yüz biliyoruz, bizim derdimiz artık bilmek değil nereyi nasıl etkileyeceği'' dedi.