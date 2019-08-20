BUGÜN NELER OLDU

Ordu Gölköylü 110 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın en büyük hayali gerçek oldu. Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile yarışan Yılmaz, trafiğe kapalı alanda polis kontrolünde gerçekleştirilen yarışı kazandı. "Gölköy'ün Sokrates'i" diye ün salan Yılmaz, "Bir hayalim daha var. O da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Onu gerçekleştirmeden bu dünyadan ayrılmam" diye konuştu.AK Parti Sakarya Milletvekili olan Sofuoğlu, Ordu'da yaşayan ve kendisiyle buluşup yarışma hayali olan Yılmaz'ın hayalini önceki gün gerçekleştirdi. SABAH'ın 2017'de "Asırlık Çınırlar" yazı dizisinde yaptığı buluşma çağrısı gerçek oldu. Yılmaz, SABAH'a verdiği röportajda Sofuoğlu'na meydan okumuştu. Sofuoğlu da Karadeniz turu kapsamında Rize'nin ardından Ordu'nun Gölköy ilçesine geldi. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki ilçeye motosikletli arkadaşlarıyla birlikte gelen Sofuoğlu, Yılmaz ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Nüfus cüzdanına göre Yılmaz, kendisinin 15 yaşındayken, nüfusa kaydettirdildiğini belirterek, yaşının 110 olduğunu söylüyor. Ve 110 yaşına rağmen Yılmaz, ATV olarak bilinen arazi motoruyla Gölköy'de her yere gidiyor. Sofuoğlu motosikleti, Yılmaz ATV'siyle önceki gün yarıştı. Trafiğe kapalı alanda polis kontrolünde gerçekleşen yarışı Yılmaz kazandı. Sofuoğlu'yla fotoğraf çektiren Yılmaz "Hayalim gerçek oldu" dedi. Sofuoğlu da Yılmaz'a "Kazanmanın ödülü olarak, seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüreceğim. Yaşlılara ayrı bir değer veriyor" diye konuştu.