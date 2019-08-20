Caretta sevdalısı Asya unutulmadı

KKTC'DE 4 yıl önce trafik kazasında can veren üniversiteli Asya Hilmioğlu (20) doğum gününde anlamlı bir etkinlikle anıldı. Caretta sevdalısı kızın adı verilen sahilde caretta yuvası açıldı. Yuvadan çıkan carettalar "Her yeni yaşam uzun sürsün" dilekleriyle denizle buluşturuldu. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'ndeki arkadaşları tarafından Alagadi Turtle Plajı'nda kızlarının anısına düzenlenen etkinliğe katılan Hilmi- Mübeccel Hilmioğlu çifti duygu dolu anlar yaşadı. Baba "Kızım henüz bitirilmeden açılan yolun kurbanı oldu. Başka canlar yanmasın, önlemler artırılsın" dedi. Arkadaşlarından Zalihe Ebeler "Biricik canımız Asyamızın anma etkinliğinde 350 deniz kaplumbağası denize ulaştı" diye konuştu.

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