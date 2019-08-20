Da Vinci robotunu geliştirdi

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Henüz öğrenciyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptığı sırada inceleme imkanı bulduğu 7 eksenli Da Vinci ameliyat robotunun işleyiş mantığını çözen 23 yaşındaki Mehmet Uğurlu, robotun prototipini yaptı. Erciyes Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği mezunu Uğurlu, ameliyat robotunun henüz piyasaya sürülmemiş olan yeni versiyonunu geliştirdi. Uğurlu "Cihazı hastanede görünce incelemeye başladım. Bir kol 7 eksenli bu cihazı incelerken bir eksenini çözdüm. Gün geçtikçe diğer bütün eksenlerini de kendimce çözmeye başladım" dedi.Uğurlu, Da Vinci 7 eksenli robotun yeni versiyonunu yapmak için kolları sıvadı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmasının ardından tek delikten ameliyat imkanı sağlayan robotun 7 eksenli prototipini bitirmek üzere olan Uğurlu, "Bu yeni yaptığım prototip çıkacak yeni cihazın bir benzeri" diye konuştu. NASA tarafından uzun süre uzayda kalmak zorunda olan astronotların acil durumda uzaktan müdahale ile ameliyat edilmesini sağlamak amacıyla üretilen cerrahi robotlar, adını Leonardo Da Vinci'den alıyor.