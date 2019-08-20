Eski sevgilisi ile 3 kişiyi vuran sanık: Tüfek yanlışlıkla ateş aldı

Olay, Şubat ayında, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Zengin, otomobiliyle giderken, eski sevgilisi Bahar D.'yi(24), bir erkekle yürürken gördü.

Hemen otomobili durdurup, aşağıya indi. Yanında taşıdığı tüfeği Bahar D. ile beraberindeki Eyüp D.'ye ateşledi. Bahar D.'nin başından vurularak yaralandığı olayda caddeden geçen Rabia A. (22) ve Güler A. (38) da bacaklarından vuruldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken kaçan Zengin, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Ömer Zengin hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten adam yaralama' ve 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından dava açıldı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında saldırıda sol gözünü kaybeden, sağ gözünde de yüzde 30 görme kaybı oluşan Bahar D. ve diğer şikayetçiler ile tutuklu sanık Ömer Zengin hazır bulundu. Zengin savunmasında, ''Yolda gördüğüm eski sevgilim Bahar'ı bilerek vurmadım. Onları birlikte görünce araçtan indim. Elime aldığım tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Olayı isteyerek ve bilerek yapmadım" dedi.

Bahar D. ise eski sevgilisinin en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini söyledi. Bahar D., ''Olay günü kaldırımda yürürken Ömer gelip, beni kovaladı. Kaçamayınca, bana apartmanın girişinde ateş etti. Bilerek beni yaraladı. Saldırı sonucunda bir gözüm kör oldu, diğeri ise yüzde 30 oranında görüyor. Şikâyetçiyim" dedi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.