Fotomaç 28’inci yılını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun spora yön veren gazetisi Fotomaç, dün 28'inci yılını geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Törende konuşan Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan "Geniş kitlelere ulaşan en deneyimli yazarlarıyla, zeka ürünü başlıklarıyla Türkiye'nin en çok satan ve okunan spor gazetesi haline gelmiştir" dedi. Spor yazarı Erman Toroğlu "Ben zaten SABAH ailesindeydim. Fakat Fotomaç'a gelmekten dolayı büyük gurur duyuyorum" diye konuştu. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak yayınladığı mesajda "Fotomaç; tarafsız spor haberleri, transfer dosyaları, nitelikli ekleri ve gündem yaratan özel röportajları ile tüm spor branşlarında ilkeli, fanatizmden uzak, hoşgörülü ve çeşitliliği destekleyen yayıncılık ilkesini sürdürüyor" dedi.