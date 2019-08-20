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için 7 yıl hapis istendi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Kadın kaptan için 7 yıl hapis istendi
Gönül ilişkisi yaşadığı Kıbrıslı işadamı Serhat Akpınar'a gizlice çektiği özel görüntülerle şantaj yaptığı öne sürülen kadın kaptan Aybike Alev Yanar hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 35 yaşındaki Aybike Alev Yanar, gemi kaptanıydı. 20 yaşında kaptan olup, "Türkiye'nin en genç kadın kaptanı" unvanını alan Yanar, geçtiğimiz aylarda Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın yatında çalışmaya başladı. İddiaya göre, kaptan ile işadamı arasında gönül ilişkisi başladı. Bir süre sonra Akpınar, kaptan Yanar'la olan ilişkisini sonlandırmak istedi. Yine iddiaya göre sevgilisinden ayrılmak istemeyen Yanar, gizlice çektiği görüntülerle işadamına şantaj yaptı. Bu yolla Akpınar'ın bir şirketini ele geçirerek yüklü miktarda para aldı. Şantajların ardı arkası kesilmeyince Kıbrıslı işadamı şikâyetçi oldu. Yanar hakkında 7 yıla kadar hapis istendi.
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Kadın kaptan için 7 yıl hapis istendi
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