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İkitelli’de bulunan ’nde bir kozmetik firmasına ait depoda çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 02:25 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 02:36
Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Küçükçekmece'de korkutan yangın
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