Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece İkitelli’de bulunan Marmara Sanayi Sitesi’nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 21.8.2019 02:25Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 02:36
Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Marmara Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.