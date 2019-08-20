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Minik 6 çocuğa can oldu

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
Minik Selin 6 çocuğa can oldu
Balıkesır'de ?maganda kurbanı 10 yaşındaki Selin'in organları, 6 çocuğa hayat verdi. Erdek'te Çağlayan Aile Gazinosu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Saltık, bayramın 1'inci günü tartıştığı Erdem Turan'ı, bıçakla yaraladı. Turan da bayramın 2'inci günü, pompalı tüfekle gazinoyu basarak, Emrah Saltık'a doğru rastgele 6 el ateş etti. Emrah Saltık, kaçarak kurtulurken, gazinodaki müşterilerden Mehmet Solaklar öldü, 15 kişi yaralandı. Kurşunlara hedef olanlardan biri de bayram tatili için İstanbul'dan gelen Sinem ve Serkan Cebeci çiftinin 10 yaşındaki kızları Selin'di. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selin'in dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışladı. Selin'in kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri ile iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki hafta önce doğum gününü kutlayan Selin, bağışlanan organlarıyla 6 çocuğa hayat verdi. Yakalanan Erdem Turan ise tutuklandı.
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Minik Selin 6 çocuğa can oldu
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