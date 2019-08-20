Minik Selin 6 çocuğa can oldu

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'de ?maganda kurbanı10 yaşındakiSelin'in organları,6 çocuğa hayatverdi. Erdek'teÇağlayan AileGazinosu'ndagüvenlik görevlisiolarak çalışanEmrah Saltık, bayramın1'inci günütartıştığı ErdemTuran'ı, bıçakla yaraladı.Turan da bayramın2'inci günü, pompalıtüfekle gazinoyubasarak, Emrah Saltık'adoğru rastgele 6 el ateşetti. Emrah Saltık, kaçarakkurtulurken, gazinodakimüşterilerden MehmetSolaklar öldü, 15 kişi yaralandı.Kurşunlara hedef olanlardanbiri de bayram tatiliiçin İstanbul'dan gelenSinem ve Serkan Cebeci çiftinin10 yaşındaki kızlarıSelin'di. Ağır yaralı olarakhastaneye kaldırılan Selin'indün sabah beyin ölümü gerçekleşti.Ailesi organlarınıbağışladı. Selin'in kalbiHacettepe Üniversitesi TıpFakültesi'ne, karaciğeri ile ikiböbreği ve korneaları UludağÜniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne götürüldü. İkihafta önce doğum gününükutlayan Selin, bağışlananorganlarıyla 6 çocuğa hayatverdi. Yakalanan ErdemTuran ise tutuklandı.