Minik Selin 6 çocuğa can oldu

Balıkesır'de ?maganda kurbanı
10 yaşındaki
Selin'in organları,
6 çocuğa hayat
verdi. Erdek'te
Çağlayan Aile
Gazinosu'nda
güvenlik görevlisi
olarak çalışan
Emrah Saltık, bayramın
1'inci günü
tartıştığı Erdem
Turan'ı, bıçakla yaraladı.
Turan da bayramın
2'inci günü, pompalı
tüfekle gazinoyu
basarak, Emrah Saltık'a
doğru rastgele 6 el ateş
etti. Emrah Saltık, kaçarak
kurtulurken, gazinodaki
müşterilerden Mehmet
Solaklar öldü, 15 kişi yaralandı.
Kurşunlara hedef olanlardan
biri de bayram tatili
için İstanbul'dan gelen
Sinem ve Serkan Cebeci çiftinin
10 yaşındaki kızları
Selin'di. Ağır yaralı olarak
hastaneye kaldırılan Selin'in
dün sabah beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesi organlarını
bağışladı. Selin'in kalbi
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne, karaciğeri ile iki
böbreği ve korneaları Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne götürüldü. İki
hafta önce doğum gününü
kutlayan Selin, bağışlanan
organlarıyla 6 çocuğa hayat
verdi. Yakalanan Erdem
Turan ise tutuklandı.