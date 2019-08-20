O doktor kaçak çıktı

İstanbul Halkalı'daki bir özel hastanede 8 aylık Ali Emir Şahin'in ölümüyle ilgili yeni bir skandal patladı. SABAH'ın ortaya çıkardığı skandal görüntü, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Görüntüye göre; bebeğin hastanede tedavi gördüğü ve öldüğü 13-14 Ağustos'ta nöbetçi doktor Barış Y.'ydi. Muayene eden ve reçete yazan o görünüyordu ancak kendisi hastanede değildi. Yerine bakan yabancı uyruklu Ramina R. isimli doktor ise hastane kayıtlarında yer almıyor. Üstelik tıpkı Şahin ailesi gibi adını vermek istemeyen başka bir aile de skandalı doğruladı. O aile aynı günlerde çocuklarını kusma şikâyetiyle hastaneye götürdü. Çocuk, Ramina R. adlı doktor tarafından muayene edildikten sonra ilaç verilmeden "Takip edelim" denilerek eve gönderildi. Aile şüphelendi ve hastanenin nöbetçi doktoruna baktı. Hastane sisteminde 13 ve 14 Ağustos'ta nöbetçi doktor Barış Y. görünüyordu. Kayıtlara baktıklarında çocuklarını çocuk doktoru Barış Y.'nin muayene ettiği yazıyordu. Ancak muayene eden ve reçete yazan Barış Y. değildi. O gece hastalara baktığı belirlenen Ramina R. (41) isimli doktorun ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadrolu doktoru olduğu, başka hastanede çalışma hakkı olmadığı ortaya çıktı. Kaçak çalıştığı belirlenen Ramina R. hakkında soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE

Ali Emir'i ilk muayene eden çocuk doktoru Barış Y.'ye baba Emir Şahin, olay günü 17.47'de mesaj yazmış, doktor mesaja 23.10'da yanıt vermişti. Sağlık Bakanlığı Ali Emir bebeğe verilen ilaçlar ve uygulanan tedaviyle ilgili tüm belgeleri aldı. Hastane yetkilileri ise "Olay yargıya intikal etti. Sonucu bekleyeceğiz" diyerek açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

GÖZLERİNİ OVARAK GELDİ

ALİ Emir'le birlikte hastanenin 8. katında kalan hasta yakını Sinem Tekin, o geceyi şöyle anlattı: "Sema Hanım'ın bağırmaları üzerine koridora çıktık. Ramina adlı doktoru gördüm. Gözlerini ovuyordu. Belli ki uykudan uyanmıştı. Anne bağırarak 'Oğlum morardı, sarardı diye sizi çağırdım. Niye gelmediniz' diyerek hemşire ve doktorlara tepki gösteriyordu. Hemşire tek başına Ali Emir'i kalp masajı için makineyi götüremiyordu. Eşim yardımcı oldu."

6 SAAT SONRA CEVAP VERDİ

Hastanede uygulanan tedavi ve ihmaller zincirini bir dilekçeyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiren baba Emir Şahin, şunları söyledi: "Hastaneye güle oynaya gittik. Basit bir öksürük, ateş vardı. Oğlumun doktoru yazdığım mesaja tam 6 saat sonra cevap verdi. Onun yerine o gece görev yapan yabancı uyruklu Ramina isimli doktorun hastanenin doktorları bölümüne baktığımızda resmi kayıtlarda olmadığı görülüyor. Resmen oğlumu öldürdüler. Adalet önünde hesabını soracağım."



