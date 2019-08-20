Parkta dehşete 21 yıl hapis

Sarıyer'de otomobiliyle girdiği parkta, bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Edinç hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 1 Ağustos günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Edinç, iddiaya göre olay akşamı arkadaşları ile birlikte oturup bir süre alkol içti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, ÇOCUK PARKINA GİRDİ

Ardından arkadaşlarından ayrılan Edinç, evine gitmek üzere 34 PV 578 plakalı otomobiline bindi. Yine iddiaya göre alkolün etkisiyle sokak üzerinde sağa sola aracı kırarak hızla ilerleyen Erdinç, ardından aracın kontrolünü kaybetti ve süratli bir şekilde çocuk parkına daldı. Otomobil, bu sırada parkta oynayan 2,5 yaşındaki Nur Deniz Öztürk'ü ezip geçti ve daha sonra 4 yaşındaki Elif Erdoğan 'a çarptı. Kazanın ardından, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Nur Deniz Öztürk, 2 Ağustos günü toprağa verildi. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin Edinç'in 1.29 promil alkollü olduğu belirlendi.

'ARACIN FRENLERİ TUTMADI' DEDİ

İfadesi alınan Edinç, arkadaşlarıyla alkol aldığını kabul ederek, 'olay öncesinde arkadaşlarımla 1,5 kutu bira içtim. Daha sonra kahvehaneye gittim. Buradan evime gitmek için arabaya bindim ve yoldayken aracın hızı 60-70 km iken frenler tutmadı. Ben de direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Duvara çarparak durdum. Kimseye çarptığımı fark etmedim'' ifadelerini kullandı. İfadesi ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Edin. Hakkında, savcılık tarafından dava açıldı.

21 YIL İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, dinlenen tanığın ifadesi yer adlı. Tanık Edinç'in kullandığı aracın yokuş aşağı inerken öndeki aracı hızla geçtiğini, zikzaklar çizerek hız kesmeden parka daldığını belirtti. Alkollü olduğunu bilmesine rağmen araç kullanan Hüseyin Edinç'in, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlarından' 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.