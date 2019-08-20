PTT Kargo çalışma saatleri 2019: PTT kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

PTT Kargo, tüm Türkiye'de hizmet veren bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Ayrıca uzaklığa göre ücretlendirme yapmadığından en ucuz kargo şirketi olarak da bilinir. Kargo şirketleri genel olarak aynı saatler içerisinde hizmet verse de bu durum markalar arası değişebilir. Vatandaşlar "PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) kargo şirketinin çalışma saatleri…

2019 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo sabah 08:30 saatlerinde açılıp 12:30'da öğle molası veriyor. 13:30'da mesai tekrar başlıyor ve 17:30'da kargo şirketi kapanıyor. Öğle molası vermeyen şubeler 08:30 ile 16:30 saatleri arasında çalışmaktadır. PTT kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet verirken PTT kargo şubeleri hafta sonu çalışmamaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü iletişim

ADRES:

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA

TELEFON:

+90 312 509 50 00

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel olarak kargolar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında hizmet vermektedir. Ancak bu şirketler arası farklılık gösterebilir