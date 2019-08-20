Savcıya ‘hakkı olmayan yere tecavüz’ davası

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CumhurıyetSavcısı Hakan Taş, Heybeliada'daki tarihi eser İlyas Koy Yalısı'nı sahibi olmadığı halde kullandığı, bir bölümünü kiraya verdiği iddiasıyla yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, yalının hissedarları Hüseyin S., Mehmet B. ve Şerif Ü. ifadelerinde, Taş'ın 1987'den beri işgalci olduğunu ve binayı boşaltmak için 420 bin euro istediğini söyledi. Tapu kayıtlarından, Taş'ın yalıda hiçbir hakkı olmadığı anlaşıldı. Taş 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan hâkim karşısına çıkacak.