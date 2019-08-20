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haberi: Dişini çektirmek için hastaneye gitti gözünü kaybetti iddiası...

’dan gelen haberi şaşkına çevirdi. Diş ağrısı nedeniyle gittiği sağlık merkezinde Mustafa Bulat’ın dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği iddia edildi. Baba Sefer Bulat diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle bu durumun yaşandığını savundu. Aile konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtirken, diş hekimi ise iddiaları yalanladı. İşte son dakika haberinin detayları…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 11:40
Son dakika haberi: Dişini çektirmek için hastaneye gitti gözünü kaybetti iddiası...

'ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Baba Sefer Bulat'ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Yaşanan olayı herkesi şaşkına çevirdi. Bulat, "İskenderun'a diş hastanesine gittik. Şikâyetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı." dedi.

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Son dakika haberi: Dişini çektirmek için hastaneye gitti gözünü kaybetti iddiası...
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