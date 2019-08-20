Son dakika haberi: Dişini çektirmek için hastaneye gitti gözünü kaybetti iddiası...

Hatay'ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Baba Sefer Bulat'ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Yaşanan son dakika olayı herkesi şaşkına çevirdi. Bulat, "İskenderun'a diş hastanesine gittik. Şikâyetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı." dedi.