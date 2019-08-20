İzmir'den son dakika haber: Tüm Türkiye'nin gözü kulağı orada! İzmir'de orman yangını....

Gece yarısı gözler, İzmir'den gelen son dakika haberine çevrildi. Önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan orman yangını, gece yarısı ekiplerin yoğun çalışması sonucu yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı. Türkiye'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi. Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

İşte İzmir'deki orman yangınından gelen ilk fotoğraflar ve çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler...