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'den son dakika haber: Tüm 'nin gözü kulağı orada! İzmir'de orman yangını....

Önceki gün 'den gelen son dakika haberinin ardından 'de gözler ilçesine çevrilmişti. İzmir Tırazlı mahllesinde başlayan rüzgarın şiddetiyle hızla yayılmaya başladı ve Yeniköy mahallesine yaklaştı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucunda yangın yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil. İşte İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangını ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 20.8.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 08:27
İzmir'den son dakika haber: Tüm Türkiye'nin gözü kulağı orada! İzmir'de orman yangını....

Gece yarısı gözler, 'den gelen son dakika haberine çevrildi. Önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan orman yangını, gece yarısı ekiplerin yoğun çalışması sonucu yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı. 'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi. Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

İşte İzmir'deki orman yangınından gelen ilk fotoğraflar ve çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler...

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İzmir'den son dakika haber: Tüm Türkiye'nin gözü kulağı orada! İzmir'de orman yangını....
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