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’da operasyonu

'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ele geçirildi, 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:30

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve depo olarak kullanılan işyerinde tarihi eser bulunduğu ve burada tarihi eserlerin satışını gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen baskında 17 adet sikke olduğu değerlendirilen metal objeler, 44 adet eski tarihli madeni para, 1 adet 1901 yapımı ruhsatsız tabanca ve tabanca ait 14 adet fişek 24 adet 7.65 milimetre çapında MKE ibareli fişek, 2 adet toprak altından metal aramaya yarayan 50 santimetrelik bakır tel, 1 adet dedektör, 7 adet 100 santimetre boyunda metal çubuk, 1 adet sondajda kullanılan demir aparat, aparata ait 100 santimetre boyunda demir parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şahıs hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
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