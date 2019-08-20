Yeni Asır 125 yaşında

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Türkiye'ninen eski gazetesi Yeni Asır, 125'inci yaşını kutladı. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ile Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir birer kutlama mesajı yayınladı. Albayrak mesajında "Türkiye'nin en köklü gazetesi olarak 1895'ten bu yana, bir asrı aşan mazisiyle II. Meşrutiyet'in ilanı gibi pek çok tarihi olaya tanıklık eden, ilklerin gazetesi; Yeni Asır'ın 125'inci yaşını büyük bir gururla kutluyoruz. Yeni Asır sadece bir gazete değil aynı zamanda ilkleri Türk gazeteciliğine kazandırmış, Türk basın tarihinin en güzel özetidir" dedi. Demir ise Yeni Asır'ın Türk basın tarihinin gelişimi ve değişiminde büyük rol aldığını söyledi