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18 yaşındaki Ahad evinde ölü bulundu

'ın Sarıveliler ilçesinde, Ahad A. (18) babası Mesut A. tarafından bağ evinde kucağında av tüfeğiyle ölü bulundu. Jandarma, Ahad A.'nın ettiği ihtimali üzerinde duruyor

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:41

İlçeye bağlı Göktepe beldesinde oturan Ahad A., pazartesi günü evden çıkıp, yayladaki bağ evine gitti. Ahad A.'nın babası Mesut A. ise dün hayvanlarını kontrol etmek için yaylaya gitti. Oğlunu cep telefonuyla arayan Mesut A., cevap vermemesi üzerine bağ evine gitti. Bağ evine pencereden giren Mesut A., Ahad A.'yı kanlar içinde kucağında av tüfeğiyle hareketsiz halde yatarken buldu. Babanın ihbarı üzerine bağ evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahad A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ahad A.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri Ahad A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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18 yaşındaki Ahad evinde ölü bulundu
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