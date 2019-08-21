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67 yaşındaki doktor yeniden öğrenci oldu

Edirnelilerin yakından tanıdığı çocuk doktoru İnayet Korkut, 67 yaşında tekrar üniversite öğrencisi oldu

ERCAN BİTTİ
ERCAN BİTTİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
67 yaşındaki doktor yeniden öğrenci oldu
Trakya Üniversitesi'nde kayıt heyecanı yaşanıyor. Üniversiteye kayıt yaptıranlar arasında Edirne'nin tanınmış simaları da yer aldı. Kayıtlar kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan, Edirnelilerin yakından tanıdığı çocuk doktoru İnayet Dikim Korkut, 67 yaşında tekrar üniversite öğrencisi oldu. Kayıtların başladığı Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Balkan Kongre Merkezi'nde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun kaydını yaptığı Korkut, yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Tek tercihi olan Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydını yaptırdığını kaydeden Korkut, "Okumanın yaşı yoktur" dedi.

"TEK TERCİHİM"
Bu bölümü çok istediğini ifade eden Korkut, uzun zamandır bu bölümde okumak istediğini dile getirdi. 1981 yılından beri Edirne'de çocuk doktoru olarak görev yapan Dr. Korkut, yeni kayıt yaptıran öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Korkut, "Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı benim tek tercihimdi. Çok istediğim bir bölümdü. Çok mutluyum. Kayıt yaptıran öğrencilerimiz umarım, istedikleri bölümlere yerleşmişlerdir. Benim onlara tavsiyem, severek ve iyi çalışsınlar" dedi.
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67 yaşındaki doktor yeniden öğrenci oldu
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