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’daki kanlı baskına 7 gözaltı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Aksaray’daki kanlı baskına 7 gözaltı
İstanbul Fatih'te 16 Haziran günü eğlence mekanında bir kişinin ölümü mekan sahibi baba-oğul iki kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan baskına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Fatih Aksaray'da bulunan bir eğlence merkezine 16 Haziran'da gelen silahlı 7 kişi mekan sahibi Sinan Y. ve oğlu Volkan Y.'ye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu eğlence mekanında çalışan Recep Özyurt (29) hayatını kaybederken, Sinan Y. ve oğlu Volkan Y. yaralandı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Zafer M., Yusuf M., Oğuzhan A., Yunus T., Samet Y. ve Ramazan D.'yi yakaladı. Recep Özyurt'u öldürdüğü belirlenen Tahir K. de Tekirdağ'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, polisin firari iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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Aksaray’daki kanlı baskına 7 gözaltı
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