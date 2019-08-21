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ürünler indirim kataloğunda fırsat indirimi! BİM markette bu hafta neler var?

Güncel olarak yayınlanan ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri yine dikkat çeken ürünleriyle görücüye çıktı. BİM aktüel kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünlerinde ve mutfak eşyalarında sürpriz indirimler yer alıyor. Her hafta yeni ürünleriyle ve cazip fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunulan BİM markette bu hafta kabartmalı yapışkanlar, çift kullanımlı yazı tahtası, kumbara ve mini blok set indirimli olarak raflarda yer alacak. Haberimizin devamında indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:06
BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğunda fırsat indirimi! BİM markette bu hafta neler var?

ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. En cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan katalog indirimi yepyeni ürünleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencilerin ilgi odağı olan BİM kataloğunda bu hafta yok yok! Beyaz eşyadan, mutfak malzemesine, kırtasiye ürünlerinden, oyuncaklara sayısız indirim sizleri bekliyor. İşte aktüel ürünler katalog listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU… TAM LİSTE (23 AĞUSTOS 2019)

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler içeriyor. Haberimizin devamında katalog indirimi hakkında detaylara erişebilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM 23 Ağustos aktüel ürünler indirim kataloğunda fırsat indirimi! BİM markette bu hafta neler var?
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