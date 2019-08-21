Depremler anlık olarak Kandilli’de

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından oluşturulan ve hassas konum belirleyebilen Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS) sistemiyle elde edilen verileri Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile paylaşacakları bir protokol imzalandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, GNSS ağı ile saha çalışanlarını merkezden anlık olarak izleyebildiklerini vurguladı. Öte yandan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dün akşam 22.11'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi.