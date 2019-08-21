Dişini çektirdi gözünü kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı şikâyetiyle sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Babası Sefer Bulat'ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Bulat, "İskenderun'a diş hastanesine gittik. Şikâyetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı" dedi.

Dişin çekilmesinin ardından oğlunun yüzünde şişlik oluştuğunu belirten Bulat, "Biz dişten diye şüphelendik, kendisine sormadık, kendisi de bir şey söylemedi. Diş çekildikten sonra şişlik arttı, ağrı da çoğaldı. Ameliyat ister dediler. Ondan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderdiler. Orada ameliyat oldu. Yüzü gözü bu hale geldi, gözünden de oldu yüzünden de oldu. Bizi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk ettiler orada da ameliyat oldu" dedi. Oğlunun bu hale gelmesinden dolayı dişi çeken hekimin suçlu olduğunu söyleyen baba Bulat, "Herhalde ondan oldu başka bir şeyden olmaz ki. Çocuğun hayatını kararttı" dedi. Avukat Neslihan Güraslan ise diş hekiminin tetkik yapmadan, ilaç kullandırtmadan dişi çekmesinin ihmalkârlık olduğunu söyleyerek, "Doktor müvekkilimin yüzünde şişlik olduğu halde herhangi bir tetkik veya bir ilaç kullanımı tavsiye etmeden direk müvekkilimin dişini o gün çekiyor. Bunun üzerine müvekkilimin yüzüne bütün iltihap yayılıyor ve bundan sonrasında da müvekkilim ameliyat olarak maalesef sol gözünü ve yüzünün sol tarafını kaybediyor. Zaten müvekkilim gördüğünüz üzere maalesef büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi.



DİŞİ DÜŞMEK ÜZEREYDİ

Suçlanan Diş Hekimi A.P. ise yaptığı yazılı açıklamada, hastanın tedaviye geldiğinde yüzünün şiş halde olduğunu ve vakit kaybetmeden üniversite hastanesine gitmeleri konusunda hastaya uyarıda bulunduğunu belirtti. A.P. şunları kaydetti: "Hastanemizde 2 ayrı hekime gelmişti. Onlar ilaç vermişti. 3'üncü gelişi bana denk geldi. Biz hastanın bir üst kurul olan üniversiteye gitmesi gerektiğini anlattık. O sırada hasta rahat etsin diye önde sallanan kök olarak erimiş, sol üst 1 numaralı dişi elimizle aldık. Çünkü artık kemik erimiş, diş eti ağız içerisinde sallanıyor ve sol gözünü artık kaybetmek üzere olduğunun teşhisini koymuştuk." Hastanın ve ailesinin derdinin para koparmak olduğunu ileri süren A.P. "Bu olay iltihaplık diş çekimiyle olan bir olay değil" dedi.