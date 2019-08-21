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Düşük voltajı onarmak isterken akıma kapılıp öldü

'nun Akkuş ilçesinde, düşük gelen voltajı onarmaya çalışırken elektrik trafosunda akıma kapılan Cafer Gökmen (44), hayatını kaybetti

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 15:00
Düşük voltajı onarmak isterken akıma kapılıp öldü

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gökmen, düşük voltaj geldiği için mahalledeki trafoyu onarmak istedi.

Gökmen çalıştığı sırada iddiaya göre, akıma kapılıp, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Cafer Gökmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası olan Gökmen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkuş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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Düşük voltajı onarmak isterken akıma kapılıp öldü
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