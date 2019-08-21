Fotoğraf çekti, 2 dakika sonra boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dadeniz gözlüğü ve şnorkelle denize giren 33 yaşındaki Emrullah Nalbant, boğularak yaşamını yitirdi. Nalbant'ın, denize girmeden önce bir vatandaşın fotoğrafını çektiği, ardından denize girdikten 2 dakika sonra Rus turist tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde bulunduğu belirtildi. Nalbant'ın fotoğrafını çektiği Yüksel Başer isimli tatilci, "Benim fotoğrafımı çekmişti en son. Gözlüğünü takıp denize girdi. 2 dakika içerisinde olan bir şey" dedi. Öte yandan Konya'nın Karatay ilçesinde sokakta oynayan 1.5 yaşındaki Efe Kılıç su kanalına düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Efe kurtarılamadı. Mersin'in Anamur ilçesinde de girdikleri denizde akıntıya kapılan Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal kayboldu.