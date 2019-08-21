Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar
Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde ev sahibinin akrabası ile karşılaşan 3 kadın, kaçarken çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edildi. Hırsızlardan Meryem E. (47), adliyeye götürülürken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Çekin çekin. Sanki adam öldürdük" dedi
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:57Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:19
Olay, dün saat 14.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısının kilitli olmadığı öne sürülen daireye gelen 3 kadın, plastik aparat ile kapıyı açıp, içeri girdi.