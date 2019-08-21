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Yangında kedileri kurtaran Mehmet Dede yaşamını yitirdi

'de huzurevinde kalan (72) odasında ölü bulundu. Söylemez'in vefatının ardından beslediği kediler sahipsiz kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 14:52
Yangında kedileri kurtaran Mehmet Dede yaşamını yitirdi

Söylemez geçen yıl huzurevinde çıkan yangında kedileri kurtarırken kameralara yansımıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Bir süredir huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez dün kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrolde Mehmet Yavuz Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görevliler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bir süre Söylemez'in odasında inceleme yaptı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Yavuz Söylemez'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KEDİLER SAHİPSİZ KALDI

5 yıldır huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez kedileri çok seviyordu. Huzurevi çevresinde kedi besleyen Söylemez, 28 Eylül 2018'e huzurevinde çıkan yangında hayatını tehlikeye atarak beslediği kedileri kurtarmıştı . Söylemez o gün kameralara da yansımıştı.

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Yangında kedileri kurtaran Mehmet Dede yaşamını yitirdi
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