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İki kadın silahlı saldırı kurbanı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
ELAZIĞ'DA kavga arasında kalan bir kadın ile Ağrı'da silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti. Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Ş. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. belinden çıkardığı silahla Ö.C'ye ateş açtı. Bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etti. Atanmaz öldü. M.Ş. ve Ö.C. gözaltına alındı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise Emine Nuyan (35), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Nuyan hayatını kaybetti. AA
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İki kadın silahlı saldırı kurbanı
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