Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul su kesintisi! İSKİ sular ne zaman gelecek? (21 Ağustos 2019)

su kesintisi! sular ne zaman gelecek? ( 2019)

duyurusuna göre 2019 Çarşamba günü ’da su kesintisi yaşanacak. Binlerce İstanbullu su kesintisinin hangi bölgelerde yaşanacağını öğrenmek istiyor. Özellikle planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 21.8.2019 11:38
İstanbul su kesintisi! İSKİ sular ne zaman gelecek? (21 Ağustos 2019)

İstanbul su kesintisine karşı İSKİ duyuruda bulundu. 21 Ağustos 2019 tarihinde yaşanacak olan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi açıklaması…

İSKi Beylikdüzü su kesintisi için şu açıklamalarda bulundu

"Sayin Abonemiz; Bolgenizde gerceklestirilecek olan deplase baglanti calismalari nedeniyle Beylikduzu Ilcesi; Yakuplu, Sahil ve Marmara Mahallelerine 21 Agustos Carsamba gunu 10.00 ile 22.00 saatleri arasinda 12 saat sureyle su verilemeyecektir. Sabir ve anlayisiniz icin tesekkur eder, bilgilerinize sunariz. "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul su kesintisi! İSKİ sular ne zaman gelecek? (21 Ağustos 2019)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN