İstanbul su kesintisi! İSKİ sular ne zaman gelecek? (21 Ağustos 2019)

İstanbul su kesintisine karşı İSKİ duyuruda bulundu. 21 Ağustos 2019 tarihinde yaşanacak olan su kesintisi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi açıklaması…

İSKi Beylikdüzü su kesintisi için şu açıklamalarda bulundu

"Sayin Abonemiz; Bolgenizde gerceklestirilecek olan deplase baglanti calismalari nedeniyle Beylikduzu Ilcesi; Yakuplu, Sahil ve Marmara Mahallelerine 21 Agustos Carsamba gunu 10.00 ile 22.00 saatleri arasinda 12 saat sureyle su verilemeyecektir. Sabir ve anlayisiniz icin tesekkur eder, bilgilerinize sunariz. "