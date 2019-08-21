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'da operasyonu

'da hastanede sahte belgeyle yapmak isteyen 3 şüpheli yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:30

İstanbul'daki bir özel hastaneye sahte belgelerle böbrek nakli için başvuru yapan iki kişi kendilerini kardeş olarak tanıttı. Yapılan testler sonucunda şüphelilerin bilgilerinin uyuşmaması ve kimliklerinin sahte olduğunu belirleyen hastane görevlileri durumu İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri 7 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Talat T. (29), Aydın T.(33) ve Hasan I.(36) yakalayarak gözaltına aldı. Talat T. ve Aydın T. Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hasan I. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da organ ticareti operasyonu
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