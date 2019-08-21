Kaktüs bakımı nasıl yapılır? Ne zaman çiçek açar? İşte kaktüs bakımının püf noktaları

Kaktüs bitkinizin çiçek açmasını istiyorsanız her bitkide olduğu gibi ona yaşayabileceği doğal ortamı sunmanız gerekir. Düzenli sulama ve haberimizde bulacağınız püf noktalarla sizin de sağlıklı büyüyen kaktüsleriniz olabilir. Kaktüs bakımı nasıl yapılır? Nasıl sulanır? Detaylar haberimizde…

KAKTÜS BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kaktüs ve bütün sukkulentlerin çoğu, bolca gün ışığına ihtiyaç duyar. En çok güneş alan yerler kaktüsler için en iyi ortamlardır. Kaktüslerinizi mümkün oldukça pencereye yakın yerlere koyun. Ancak kaktüsleri direkt öğle güneşinden korumanız gerekmektedir.

Kaktüsler ve bütün sukkulentler sıcağı sever. Kışın sulanmamak kaydıyla soğuğa da dayanıklıdırlar. Sıcaklık -15 derecenin altına düşmemelidir ve çok nadir de olsa biraz su verilmesi gerekir. Kaktüsler, çiçek toprağı ve kalın kum karışımında yetiştirildiği zaman en çok verim alınır. Seçtiğiniz toprağın suyu geçirmesi ve kireçli olmaması önemlidir.

Normal şartlarda kaktüsler yılda bir kez çiçek açarlar.

Doğada bitkilere en iyi gelen ve en faydalı su elbette yağmur suyudur, ancak yağmur suyunu şehirde depolamak zahmetli bir iştir.

Sulayıp sulamamak konusunda şüpheye düştüğünüz zaman kaktüsünüze su vermeyin. Toprağın sadece görünen kısmı değil, içi de kuruduğu zaman sulayın. Saksının altındaki tabağı sulama işleminden 30 dakika sonra boşaltın.

Sukkulent ve kaktüs türleri doğal ortamlarında nemli havaya ve havasızlığa alışkın değillerdir. Kaktüsler için en ideal ortam balkondur. Kapalı yerde kaktüs yetiştiriyorsanız odayı gün içinde sık sık havalandırmanız gerekmektedir.

En uygun saksılama zamanı bitkinin dinlendiği zamandır. Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos ayları, saksılama ya da saksı değiştirmek için uygundur. Saksı, kaktüse göre çok büyük olmamalıdır ve toprak da aşırı olmamalıdır.