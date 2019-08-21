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Maganda kurbanı Selin’e son görev

Erdek’te gece kulübüne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki toprağa verildi. Organlarıyla 5 kişiye hayat veren Selin için gözyaşları oldu

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Maganda kurbanı Selin’e son görev

Balıkesir Erdek'te 12 Ağustos'ta bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi ve müşteri arasında çıkan silahlı kavgada mekanda yaralanan sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı. Organları ile 5 kişiye hayat veren Selin için Fatih Aksaray'da bulunan Muratpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene kızlarını kaybeden anne Sinem, baba Serkan ile aile fertleri ve sevenleri katıldı. Anne Sinem ve baba Serkan Cebeci, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Acılı anne ve baba, kızlarının Fenerbahçe forması örtülen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Sinem Cebeci, yakınlarına sarılarak ayakta durabildi. Anne Sinem Cebeci, "Ne güzel herkesin elinde silah, sokaklarda silahlarla geziyor. Benim kızım gitti. Almış 19 yaşındaki bir çocuk eline pompalı, satın almak da çok kolaymış. Olan benim kuzuma oldu. Başka kuzuların canı yanmasın" dedi.

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Maganda kurbanı Selin’e son görev
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