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'de motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

’in Mazıdağı ilçesinde bir motosiklet, bisikletliye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:21

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Yeşil Derik Caddesi üzerinde yaşandı. Bisikleti ile ana yola çıkan Erman Öztürk ile karşı yönden motosikleti ile gelen Mazlum Aba çarpıştı.

Çarpışma esnasında her iki sürücü yola savrularak yaralandı.

Ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki sürücünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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