Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tatile gelen iki kuzenin park halindeki araçları yandı

Tatile gelen iki kuzenin park halindeki araçları yandı

'ya tatile gelen kuzenlerin arka arkaya park ettikleri otomobilleri, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:24
Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya aileleriyle tatile gelen kuzenler Hasan Manc ve Ömer Sağlam, araçlarını Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine park ettİ. 2 aile konaklayacakları otele doğru yürürken, Hasan Manc'a ait 07 BYJ 20 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanan otomobilin önünde park halinde olan Ömer Sağlam'a ait 32 HN 837 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Durumdan habersiz yürümeye devam eden aile, itfaiye aracının gittiği yöne bakınca kendi otomobillerinin yandığını gördü. Aile üyeleri koşarak olay yerine gelirken itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına aldı.

Park yerindeki palmiye ağacının da yandığı olay sırasında Manc ve Sağlam'ın çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatile gelen iki kuzenin park halindeki araçları yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN