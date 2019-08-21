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'daki operasyonu

'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:14
Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu

100. Yıl Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iş yerine düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, depo olarak kullanılan iş yerine düzenlediği operasyonda 17 sikke, 44 eski madeni para, ruhsatsız tabanca, buna ait 38 fişek, dedektör, toprak altında metal aramaya yarayan 2 bakır tel, 7 metal çubuk ve demir parçası ele geçirmişti.

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Tekirdağ'daki tarihi eser operasyonu
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