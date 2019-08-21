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’ta sokak köpeğine işkence iddiası

'ın Kozlu ilçesinde, başına plastik bidon geçirilip, vücudunda sigara söndürülen sokak köpeği, ölü bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 16:56
Zonguldak’ta sokak köpeğine işkence iddiası

Askeritepe Mahallesi'nde bir sokak köpeği, başına bidon geçirilmiş ve üzerinde sigara söndürülmüş halde ölü bulundu. Köpeği bulan Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma Federasyonu Kozlu İlçe Temsilcisi Tuğba Avcı, durumu Kozlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alırken, Avcı, "Köpek belediye tarafından yaptırılan hayvan barınağı inşaatının yakınına bırakılmış. Köpeğin cesedini görünce çok üzüldük. Köpeğin üzerinde sigara söndürülmüş. Yasaların caydırıcılığı olmadığı için bu olayların sonu olmayacaktır. Bir an önce cezai işlem yapılabilecek yasaların çıkmasını istiyorum. İnsanların hayvanlara karşı bakış acısını ancak caydırıcı cezalarla değiştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

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Zonguldak’ta sokak köpeğine işkence iddiası
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